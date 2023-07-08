Июль только начался, и, возможно, к концу месяца будут зафиксированы новые погодные сюрпризы, отметили эксперты.

Специалисты очень встревожены тем, что в июле зафиксировали аномально высокую температуру воздуха.

Как сообщили в Национальном Антарктическом научном центре, новый температурный рекорд зафиксировали 3 июля в Антарктике ученые украинской станции "Академик Вернадский".

"Температура воздуха достигла +8,7°C - это самая высокая максимальная в июле за все годы наблюдений. Предыдущее наивысшее значение было +5,6°C аж в июле 1965 года, то есть когда станция еще принадлежала Великобритании", - рассказали в Центре.

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Ученые объясняют, что сейчас в Антарктике зима, поэтому такой "плюсовой" рекорд, да еще и сразу на 3,1 градуса выше, является очень тревожным сигналом. К тому же июль только начался, и, возможно, к концу месяца будут зафиксированы новые погодные сюрпризы.

"Стоит отметить, что по данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля в целом стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура достигла 17,01°С, превзойдя рекорд августа 2016 года - 16,92°C", - добавляют специалисты.

Они напомнили, что минувшая зима в районе "Вернадского" стала самой теплой: средняя температура воздуха составляла -2,13°C, а абсолютный минимум едва пересек отметку -8°C.

Кроме того, в феврале 2022 года была зафиксирована самая высокая температура за все годы наблюдений: +12,7°C, предыдущий рекорд был +11,7°C в 1985 году.

Также в ноябре 2022 года на станции "Академик Вернадский" был зафиксирован снежный рекорд: высота снега достигла 345 см. Это почти на 0,5 м больше, чем предыдущий максимум - 3 м в декабре 2021 года. Ученые считают такой факт прямым следствием потепления, из-за которого с поверхности океана испаряется больше влаги и, соответственно, выпадает больше осадков.

Интересные новости о погоде - что сообщалось

Под вечер 6 июля жители Киева на правом берегу наблюдали необычное явление - над столицей перед заходом Солнца и грозой появилась радуга. Она была похожа на "радужное облако", что является редким горным феноменом и может ввести в заблуждение людей.

Такие "цветные облака" состоят из водяных кристаллов одинакового размера и появляются, когда Солнце занимает определенное положение на небе.

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