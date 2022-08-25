22 и 23 августа в Киеве наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха.

22 и 23 августа в Киеве наблюдался аномально высокий уровень загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами. Это загрязнение связано с влиянием ландшафтных пожаров между Полтавой, Кременчугом и Черкассами.

Об этом рассказал заведующий отделом института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец.

По его данным, в эти дни центральная часть Украины находилась под влиянием циклона, центр которого находился на северо-востоке.

"Соответственно происходит интенсивный перенос в северо-западном направлении. В результате продукты горения попадают в Киев", - пояснил специалист.

Напомним, 22 августа в Киеве начало ухудшаться качество воздуха, в связи с чем гражданам рекомендовали ограничить пребывание на улице.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - сообщили тогда в КГГА.

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