Источник образования пыли находится за пределами города.

В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха из-за чего гражданам рекомендуется ограничить пребывание на улице.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

Так, на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/куб. м, на правом - 339 мкг/куб. м (предельно допустимая концентрация - 500 мкг/куб. м).

"Превышение ПДК остальных загрязняющих веществ, по которым осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено", - добавили в горадминистрации.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна дома, не выходить лишний раз на улицу, пить много воды, а также, если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

Как сообщал УНИАН, 9 августа ученый рассказал о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС.

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