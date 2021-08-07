Сегодня небольшие осадки ожидаются в отдельных областях на западе, севере и в центре страны.

Сегодня, 7 августа, дожди практически полностью покинут Украину. Осадки ожидаются лишь в отдельных областях. На севере, западе и частично в центре Украины будет преобладать комфортная температура на уровне +24°...+26°, а на востоке и юге - жара до +35° и даже выше.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе будет небольшая облачность, температура +24°...+26°. Во Львове небольшой дождь, а в Черновцах - ясно и безоблачно.

На севере Украины в большинстве областей будет около +25°, а в Сумах температура поднимется до +30° и нагрянет гроза.

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В центральных областях +25°...+31°. В Полтаве пройдет небольшой дождь, а в Днепре погремит гроза.

На востоке будет жарче всего. Здесь воздух прогреется до +30°...+35° и даже выше. Без осадков, лишь небольшая облачность.

На юге и в Крыму тоже будет жарко. Температура днем поднимется до +28°...+33°. Будет облачно с прояснениями. Без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская