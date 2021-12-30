Спасатели предупреждают о высокой снеголавинной опасности.

В Карпатах до конца года сохранится высокая снеголавинная опасность.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"30-31 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Из-за этого объявлен 3 уровень опасности.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, к концу недели воздушные потоки изменятся и по Украине начнет распространяться котловина северного циклона с осадками. Тому в новогоднюю ночь возможен небольшой снег с дождем, однако не по всей территории страны. Без морозов.

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