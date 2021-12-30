В Карпатах возможны лавины / фото Национальный природный парк"Синевир"
В Карпатах до конца года сохранится высокая снеголавинная опасность.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"30-31 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.
Из-за этого объявлен 3 уровень опасности.
Снеголавинная опасность 30 декабря / скриншот meteo.gov.ua
снеголавинная опасность 31 декабря / скриншот meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, к концу недели воздушные потоки изменятся и по Украине начнет распространяться котловина северного циклона с осадками. Тому в новогоднюю ночь возможен небольшой снег с дождем, однако не по всей территории страны. Без морозов.