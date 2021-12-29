По данным Укргидрометцентра, под конец текущей недели по территории Украины будет распространяться котловина северного циклона.

В Украине под конец текущей недели будет распространяться котловина циклона, который принесет снег, дожди и потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня циклон, который вызвал непогоду в предыдущие дни в южных и восточных областях, постепенно будет покидать территорию Украины. На смену ему - краткосрочное господство поля повышенного давления, что приведет к отсутствию осадков.

Как сообщается, к концу недели воздушные потоки изменятся и по Украине начнет распространяться котловина северного циклона с осадками в виде снега и дождя и постепенным повышением температуры.

"К сожалению, по предварительным данным, в новогоднюю ночь возможен небольшой снег с дождем, однако не по всей территории страны, морозов не ожидаем", - сообщили в Укргидрометцентре.

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По прогнозу, 30 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, а 31 декабря ожидается небольшой снег, днем - с дождем. Также прогнозируется постепенное повышение температуры на 3-5 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, накануне Нового года морозы в Украине ослабнут в большинстве областей ожидается оттепель: температура воздуха повысится до нуля градусов и даже до небольших "плюсов".

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