Также на высокогорье дует ветер, скорость которого составляет 10-13 м/с.

Сегодня на высокогорье Карпат разыгралась непогода. В частности, на горе Поп Иван Черногорской началась метель. Погоду осложняет сильный ветер, поэтому видимость в горах упала до 30 метров.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 11:10 24 декабря на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°С, ветер южный, юго-западный 10-13 м/с, облачно. Видимость до 30 метров. Метель", - говорится в сообщении.

Согласно данным с веб-камер на портале Sniginfo, снег также идет на Драгобрате.

Снежит и на Тростяне.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 24-25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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