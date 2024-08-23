24 августа погода порадует украинцев.

На День Независимости, 24 августа, погода в Украине будет солнечной и преимущественно сухой. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей осадков не ожидается, только в Луганской и Донецкой областях завтра вероятны локальные грозовые дожди", - уточнила эксперт по погоде.

По ее данным, температура воздуха в Украине составит в течение дня +26...+30 градусов, в восточных областях, южной части и на Днепропетровщине разогреет до +31...+35 градусов.

Видео дня

В Киеве 24 августа погода будет солнечной и без сильной жары, говорит Наталья Диденко. В течение дня ожидаются хорошие настоящие летние +28...+29 градусов.

"Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей царить", - спрогнозировала синоптик.

Погода на выходные - прогноз синоптика

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что ближайшие выходные в Украине будут солнечными, теплыми и без осадков.

По словам эксперта, над большей частью Восточной Европы сформировалось поле высокого давления, что способствует спокойным погодным условиям на большой территории. Это означает, что значительных колебаний температуры не будет, а осадки почти полностью отсутствуют.

Согласно его прогнозу, в течение ближайших двух дней ожидается стабильная и теплая погода без дождей. В юго-восточных регионах Украины сохранится жаркая погода с температурой от +31 до +36 °С, при этом ветер будет слабым.

Вас также могут заинтересовать новости: