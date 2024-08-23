Прогноз погоды на выходные, 24 и 25 августа.

Ближайшие выходные в Украине будут солнечными, теплыми и без осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Над большей частью Восточной Европы установилось поле высокого давления, благодаря чему погодные условия над большой территорией являются достаточно спокойными, без значительных колебаний температуры воздуха и практически полным отсутствием дождей", - пояснил эксперт по погоде.

По его данным, в ближайшие двое суток прогнозируется стабильная и теплая погода, без осадков. В юго-восточных областях Украины сохранится жара +31...+36 °С. Ветер будет слабым.

Видео дня

Погода 24 августа

В западных областях будет переменная облачность. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +27...+32 °С.

В северных областях также будет переменная облачность. Ночью +10...+15 °С, а днем будет +26...+31 °С.

В центральных регионах ночью будет +14...+19 °С, а днем +28...+33 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, а днем разогреет до +29...+34 °С.

В восточных областях также будет переменная облачность. Ночью температура будет +16...+21 °С, днем разогреет до +30...+35 °С.

Погода 25 августа

В западных областях ожидается небольшая облачность. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью будет +11...+16 °С, а днем потеплеет до +28...+33 °С.

В северных областях также будет небольшая облачность. Температура ожидается такая же, как и на западе: ночью +11...+16 °С, днем +28...+33 °С.

В центральных регионах будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, а днем разогреет до +31...+36 °С.

В южных регионах и Крыму ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, а днем +31...+36 °С, только на побережье морей будет несколько свежее, +27...+32 °С.

В восточных областях будет наблюдаться переменная облачность. Ночью +16...+21 °С, а днем столбики термометров достигнут +31...+36 °С.

Жара возвращается в Киев - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что 23 и 24 августа погода порадует киевлян теплом - жары не будет. Но уже в конце недели температура в столице снова повысится. Ближайшее похолодание ожидается только с 1-2 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: