Мощный циклон принес с собой проливные дожди и ветер со скоростью 165 км/ч.

На Мадагаскаре мощный циклон унес жизни не менее 10 человек. В результате стихии буквально разрушены целые города, начались наводнения и пропало электричество.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, это уже второй циклон за последние две недели.

Одним из наиболее пострадавших городов был Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95% зданий были разрушены. Та же участь постигла и другие близлежащие деревни, сообщает The Watchers.

Циклон "Бацирай" обрушился на восточное побережье Мадагаскара с проливным дождем и скоростью ветра 165 км/ч.

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Ущерб от шторма усугубил разрушения, нанесенные циклоном "Ана", который обрушился на остров с населением почти 30000000 человек две недели назад, в результате чего погибло 55 человек.

Местные власти сообщают о гибели как минимум десяти человек.

"Мы видели только запустение: вырванные с корнем деревья, упавшие электрические столбы, сорванные ветром крыши, город полностью под водой", - рассказала агентству очевидец.

Некоторые пострадавшие районы отрезаны от мира в результате наводнения.

"Как будто нас только что бомбили. Город Нуси-Варика разрушен почти на 95%. У прочных домов ветром сорваны крыши. Деревянные хижины большей частью разрушены", - рассказал советник вице-президента Мадагаскара.

Напомним, в январе на Мадагаскар обрушился циклон "Ана". Тогда жертвами непогоды стали 55 человек. В стране начались оползни, обрушение зданий и наводнения.

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