В одном из районов выпало больше осадков, чем за весь 2021 год.

На северо-западе Австралии выпало беспрецедентное количество осадков - наибольшее за последние 120 лет.

Об этом сообщает 9news.

Как сообщается, из-за ливней полностью затоплены города, шоссе и железные дороги.

Так, за два дня в аэропорту Брум выпало больше осадков, чем за весь 2021 год: 563 миллиметра.

Читайте такжеВо Флориде так холодно, что игуаны начали падать с деревьев (фото)

Синоптики же прогнозирует продолжение дождей, до 100 миллиметров осадков за два дня.

"Возможны разрушительные порывы ветра с порывами до 100 километров в час, которые могут нанести ущерб домам и имуществу, в основном во время грозы", - говорится в заявлении Бюро метеорологии Австралии.

По прогнозам, в среду осадки переместятся вглубь страны, а с четверга и пятницы система, вызвавшая ливни, вернется в море.

Напомним, в Бразилии из-за проливных дождей начались наводнения и оползни. По последним данным, жертвами стихии стали более 20 человек, семеро из которых дети. Многие числятся пропавшими без вести.

Вас также могут заинтересовать новости: