В пострадавших районах обрушены мосты и дома, повреждена инфраструктура и сельскохозяйственные угодья.

На Мадагаскаре 10 человек погибли в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

Об этом сообщает FloodList.

По данным национального агентства по стихийным бедствиям (BNGRC), ночью 17 января 2022 года прошел сильный дождь. В Антананариву было зарегистрировано более 75 мм дождя за 24 часа.

BNGRC сообщил о крупномасштабном ущербе в столице и прилегающих районах, в том числе обрушившихся домах и мостах, поврежденной инфраструктуре и затопленных сельскохозяйственных угодьях.

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В результате стихии погибли 10 человек, еще два человека получили ранения, и около 500 человек были эвакуированы.

Министерство водных ресурсов Мадагаскара объявило красный уровень опасности из-за высокого уровня реки Сисаони, которая всего за полчаса поднялась на 68 сантиметров.

Синоптики же говорят, что дожди продолжатся.

Напомним, ранее из-за проливных дождей затопило большую часть юго-западной Франции. Наводнение вызвало хаос в пострадавших районах. Тогда в результате стихии погибли пожилая женщина.

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