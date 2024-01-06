В Украине будут наблюдаться существенные температуре контрасты от +15° до -20°.

На выходных в Украине ожидается неустойчивая погода с температурными колебаниями, осадками и морозом. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, на юге и в Крыму ожидаются аномально высокие температурные показатели: днем местами до +10...+15 °С. В то же время на крайнем севере Сумской и Черниговской обалстей ночью возможно усиление морозов ниже -20 °С.

"Вследствие существенных контрастов температуры воздуха между северными и южными областями нашей страны, сохранится погода с осадками и такими опасными явлениями как гололед, туманы и налипание мокрого снега", - предупреждает специалист.

Погода 6 января

В западных областях днем пройдет умеренный дождь, на севере региона - снег и мокрый снег. Местами гололед, налипание мокрого снега, туманы. На дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха -1...+4 °С, на Прикарпатье и Буковине +3...+8 °С.

В северных областях днем снег, мокрый снег. Местами гололед, на дорогах гололедица. Температура днем 0...-5 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, но будет без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Воздух прогреется до +1...+6 °С.

На юге Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +7...+12 °С.

В восточной части будет существенных осадков. Местами гололед, а на дорогах гололедица. Днем столбики термометров покажут -3...+2 °С, местами -2...-7 °С.

Погода 7 января

В западных областях в течение суток пройдут умеренные, кое-где значительные осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами гололед, метель, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -16 °С на Полесье до +7 °С на Закарпатье, днем от -13 °С на Полесье до +9 °С на Закарпатье.

В северных областях ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью -10...-15 °С, в Черниговской и Сумской областях похолодает до -16...-22 °С. Днем будет -8. ..-13 °С, в Черниговской и Сумской областях -12...-17 °С.

В центральных областях ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами с дождями. Днем-значительный снег, местами дождь и метель. Гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, днем похолодает до -1...-6 °С.

В южных областях ночью без существенных осадков, а днем ожидается дождь, местами гололед. Из-за туманов видимость упадет до 200-500 метров. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +7...+12 °С, на севере Одесской области около 0 °С, в Крыму местами разогреет до +15 °С.

В восточных областях ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем снег, местами с дождем. Гололед, на дорогах гололедица. Столбики термометров внои покажут ночью -3...+2 °С, местами до -10 °С, днем будет -4...-9 °С, местами температура будет опускаться до -15 °С.

Погрешение погоды в Украине - что известно

Ранее Игорь Кибальич говорил, что 7 и 8 января в южных, восточных и центральных областях Украины погода ухудшится на фоне развития циклонической деятельности над Черным морем и Крымом. В частности, на Крайнем Севере Черниговской и Сумской областей столбики термометров опустятся до -20...-24°С.

8 января холодный арктический воздух распространится на большую часть Украины, кроме Приазовья и Крыма, а с 9 января похолодание охватит также юг страны.

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