Уже в понедельник, 5 августа, в Украине снова будет преобладать сухая погода.

На выходных в Украине ожидается прохождение циклона с юго-запада. Он повлечет более облачную погоду, соответственно местами могут быть более низкие значения температуры в дневные часы. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и отдельные грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

3 августа осадки ожидаются повсеместно, кроме востока и юго-востока. 4 августа уже в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Сегодня на западе страны местами значительный дождь.

Уже в понедельник, 5 августа, в Украине будет преобладать погода без осадков, лишь в восточных, а днем и в западных областях местами пройдет небольшой дождь.

Видео дня

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью +13°...+19°, на юге страны +18°...+23°. Днем будет +27°...+33°, в западных и северных, а 4-5 августа и в центральных областях похолодает до +20°...+27°.

Когда жара покинет юг и восток Украины - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко также говорит, что 3 августа на западе и севере Украины станет свежее, однако на юге и востоке еще будет высокая температура. По ее прогнозу, ослабление жары в эти регионы придет в воскресенье, 4 августа.

Также ночью 4 августа дожди с грозами ожидаются практически по всей Украине, а днем на севере и западе уже будет сухо.

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