Вскоре жары в Украине не будет даже на юге и востоке - температура снизится.

Сегодня, 3 августа, в Украину пришло похолодание. Первыми его почувствуют жители западных и северных областей, а уже в воскресенье жары не будет даже на востоке и юге Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара на юге и востоке в воскресенье спадет", - написала она на своей странице в Facebook.

По данным Диденко, в воскресенье ночью дожди с грозами ожидаются практически по всей Украине, а днем 4 августа запад и север окажутся в сухом воздухе. В то же время центр, восток и юг побудут среди локальных грозовых дождей.

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"Перепады атмосферного давления предусматриваются в связи с изменением воздушных масс, поэтому и давление артериальное может дергаться", - предупредила эксперт по погоде.

В Киеве 4 августа будет преобладать сухая и теплая погода.

Изменение погоды в Украине - прогноз синоптика

О том, что на выходных погода в Украине будет меняться, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, 3 и 4 августа ожидается неустойчивая погода с дождями и неравномерным распределением температуры воздуха.

Атмосферные фронты с юго-запада принесут в большинство областей осадки, облачности станет больше, а температура будет колебаться в пределах нормы и только в юго-восточной части сохранится жаркая погода.

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