Сегодня, 3 августа, в Украину пришло похолодание. Первыми его почувствуют жители западных и северных областей, а уже в воскресенье жары не будет даже на востоке и юге Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Жара на юге и востоке в воскресенье спадет", - написала она на своей странице в Facebook.
По данным Диденко, в воскресенье ночью дожди с грозами ожидаются практически по всей Украине, а днем 4 августа запад и север окажутся в сухом воздухе. В то же время центр, восток и юг побудут среди локальных грозовых дождей.
"Перепады атмосферного давления предусматриваются в связи с изменением воздушных масс, поэтому и давление артериальное может дергаться", - предупредила эксперт по погоде.
В Киеве 4 августа будет преобладать сухая и теплая погода.
Изменение погоды в Украине - прогноз синоптика
О том, что на выходных погода в Украине будет меняться, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, 3 и 4 августа ожидается неустойчивая погода с дождями и неравномерным распределением температуры воздуха.
Атмосферные фронты с юго-запада принесут в большинство областей осадки, облачности станет больше, а температура будет колебаться в пределах нормы и только в юго-восточной части сохранится жаркая погода.