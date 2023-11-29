Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях.

Число погибших от непогоды, бушевавшей в Украине недавно, выросла до 12 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко. По его информации, еще 23 человека пострадали, среди них - 2 ребенка.

Согласно сообщению, сейчас на территории государства осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях.

С 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тыс. транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи. Оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 – дети.

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"Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса". Продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М - 13 в Кировоградской области", - информируют в МВД.

В настоящее время соответствующие подразделения работают в усиленном режиме, продолжают помогать населению и ликвидируют последствия непогоды.

Последствия непогоды в Украине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вчера было известно, что из-за непогоды в Украине погибли 10 человек - в Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве. 23 человека, среди которых есть дети - пострадали.

Больше всего пострадали от осложнения погодных условий, продолжавшегося несколько дней, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Киевская, Полтавская и Черкасская области. В течение нескольких суток в Украине выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Количество осадков составило 0,3-46 мм, а в Николаевской и Одесской областях-местами 51-87 мм. Циклон принес в отдельные области метели, налипание мокрого снега.

Утром 27 ноября стало известно, что в частности в Одесской области из-за непогоды пострадало 13 человек. Восемь обратились за медицинской помощью с признаками переохлаждения, еще пятеро пострадали из-за падения деревьев.

По состоянию на 14: 00 27 ноября проезд на дорогах общего пользования был обеспечен, но движение транспорта оставалось перекрытым на 12 автодорогах: в Николаевской области таких восемь, в Одесской – три и в Кировоградской – одна. Сообщалось, что на тот момент в стране обесточены 1 тыс. 638 населенных пунктов в 17 областях. Больше всего - в Киевской, Одесской и Николаевской областях.

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