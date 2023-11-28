Спасатели рассказали о последствиях циклона, который сопровождался снижением температуры, снегопадами и метелями.

Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, 23 человека, среди которых есть дети - пострадали. Об этом говорится в оперативной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по ликвидации последствий непогоды.

"В результате осложнения погодных условий погибли 10 человек – в Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка", - информируют спасатели.

По данным ГСЧС, в результате непогоды 8 автодорог на Николаевщине и Кировоградщине остаются перекрытыми для движения. Из заносов всего отбуксировано 1530 транспортных средств. Остаются обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях.

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Согласно сообщению, в Одесской области из-за непогоды погибли 5 человек, еще 15 - пострадали. С помощью спасателей было отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи. Отмечается, что на участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме.

В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 - пострадали. Спасатели отбуксировали 144 автомобиля. В области на некоторых отрезках дорог движение остается затрудненным.

Как сообщал УНИАН, в течение предыдущих нескольких суток в Украине выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Количество осадков составило 0,3-46 мм, а в Николаевской и Одесской областях - местами 51-87 мм. Циклон принес в отдельные области метели, налипание мокрого снега.

Утром 27 ноября стало известно, что в частности в Одесской области из-за непогоды пострадало 13 человек. Восемь обратились за медицинской помощью с признаками переохлаждения, еще пятеро пострадали из-за падения деревьев.

По состоянию на 14:00 27 ноября проезд на дорогах общего пользования был обеспечен, но движение транспорта оставалось перекрытым на 12 автодорогах: в Николаевской области таких восемь, в Одесской – три и в Кировоградской – одна. Сообщалось, что на тот момент в стране обесточены 1 тыс. 638 населенных пунктов в 17 областях. Больше всего - в Киевской, Одесской и Николаевской областях.

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украину придут еще два циклона. По ее данным, первый принесет снег и сильный ветер, а второй будет сопровождаться ощутимым потеплением.

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