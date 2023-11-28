Этому способствует изменение климата и аномальные температура поверхностную морей.

Циклон "Фил", который бушевал в Украине, стал одним из самых мощных в Черноморском регионе за последние несколько десятилетий. Со временем такие циклоны могут образовываться все чаще. Об этом предупредил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По данным специалиста, этот циклон имел ряд особенностей, благодаря которым он выделялся на фоне других фронтальных вихрей умеренных широт, в частности, "око бури" на спутниковых снимках, "взрывное" углубление над морской поверхностью и чрезвычайно компактные размеры центральной части.

Тем не менее, по словам Кибальчича, нельзя это событие назвать "штормом века", поскольку в предыдущем столетии наблюдались циклоны подобной силы (например, в октябре 1969 года и ноябре 1992 года).

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"Вероятно, что с учетом изменения климата повторяемость циклонов с ураганными ветрами в Азово-Черноморском регионе может возрасти", - предупреждает эксперт.

По его словам, этому также способствует преобладание положительной аномалии температуры поверхности моря, которое летом существенно прогревается, а зимой не успевает сильно остыть.

Последствия циклона в Украине

По последним данным, вследствие непогоды, царившей в Украине 26-27 ноября, погибли 10 человек. Еще 23 человека, среди которых 2 ребенка, пострадали.

Сейчас некоторые дороги в Украине до сих пор остаются закрытыми, а на некоторых отрезках дорог движение остается затрудненным. Также до сих пор обесточены 411 населенных пунктов.

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