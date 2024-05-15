Июль и первая половина августа могут быть самым жарким периодом этого лета.

Все мечтают о теплом и приятном лете. Давать четкие прогнозы относительно погоды летом еще рано. Впрочем, Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, в комментарии УНИАН раскрыла некоторые ожидаемые показатели погоды этим летом.

"Поэтому, если говорить об июне, то вообще, согласно тем прогнозам, которые сейчас уже есть, которые дают основные мировые климатические центры, ожидается, что июнь в Украине может быть на один-два градуса выше нормы. При этом наиболее аномальной температура может быть на западе Украины, а также на юго-востоке", - отметила Балабух и добавила, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины.

На вопрос, можем ли мы уже говорить о том, какой месяц лета будет самым жарким, эксперт отметила, что согласно существующим сейчас расчетам, которые делаются для каждого месяца и для сезона в целом, и учитывая прогнозируемые аномалии, в июле температура может быть выше на два градуса климатической нормы.

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"А если в целом у нас июль на большинстве территории Украины является самым жарким месяцем, - именно в течение этого периода наблюдаются самые высокие температуры, и если мы ожидаем, что средняя за месяц температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, то можно предположить, что и в этом году июль, возможно, где-то первая половина августа могут иметь наиболее высокие температуры воздуха", - метеоролог.

На уточнение, может ли малое количество осадков в июне и более теплый, чем обычно, июль поспособствовать каким-то погодным аномалиям, например, пылевым бурям, и в каких областях, Балабух подчеркнула, что так заблаговременно этого нельзя спрогнозировать.

Кроме того, относительно пылевых бурь она пояснила, что обычно в такой период они на территории Украины не образуются. "Преимущественно это явление формируется в начале весны, когда... отмечается достаточно длительная засуха и сильные ветры. И именно наличие сильного ветра, засухи и больших площадей вспаханной земли могут приводить к тому, что могут образовываться пылевые бури на нашей территории", - пояснила эксперт.

Относительно же той пыли, которая переносится из Сахары или с севера Каспийского моря, то такие процессы могут происходить и в течение лета. Но в основном они наблюдаются чрезвычайно редко.

"Обычно для лета у нас характерны как раз из таких опасных явлений - это конвективные явления. Те явления, которые связаны с достаточно высокой температурой и наличием влаги в воздухе. Это ливни, это град, шквал, местами - смерчи. Поэтому не исключение, что и в этом году такие же явления на территории Украины будут наблюдаться. Грозы также", - рассказала Балабух.

Так, в целом, подытожила она, лето ожидается теплое, но не жаркое, без значительных аномально высоких температур.

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Ранее в комментарии УНИАН метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, будет ли майдля Киева теплым, и когда именно температура повысится.

Так, до конца мая температура воздуха будет постепенно повышаться. Первая половина будет прохладнее, а вторая будет значительно жарче. В отдельные дни ожидается 26-28 градусов тепла.

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