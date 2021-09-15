В четверг, 16 сентября, в Киеве ожидается по-осеннему теплая погода. Ночью похолодает до +11 градусов, однако днем воздух прогреется до +20 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в столице ожидается практически безоблачная погода с периодами полного прояснения.

Ветер будет нестабильным и в течение будет часто менять свое направление. Его скорость будет едва ощутимой (0,8 - 1,5 м/с), лишь к вечеру она достигнет 3 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +14°, днем +25°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 16 сентября ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+21°.

В Одессе 16 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в четверг ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Запорожье завтра температура ночью +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+18°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+22°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +21°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +22°.

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Автор: Екатерина Лиманская