По всей стране ожидается теплая погода, без осадков.

В четверг, 16 сентября, на западе Украины неожиданно потеплеет. Столбики термометров покажут до +26 градусов днем. При этом в остальных регионах температура чуть снизится. На севере ожидается +18°...+20°, на востоке - до +22°, в центре и на юге до +25°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет незначительная облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +20°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +14°, днем +25°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 16 сентября ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+21°.

В Одессе 16 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в четверг ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Запорожье завтра температура ночью +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+18°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+22°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +21°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +22°.

Народные приметы на 16 сентября

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова будет и в последующие две недели.

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Автор: Екатерина Лиманская