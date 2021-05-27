В ближайшие пять лет на Земле ожидается рекордно жаркий год.

В ближайшие 5 лет человечество ожидает минимум один рекордно жаркий год.

"Есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений", - говорится в заявлении Всемирной метеорологическая организация, передает ТСН.

Как сообщается, температура в прогнозируемый жаркий год превзойдет показатели 2016 года, а среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

"Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие",- заявила генеральный секретаря ВМО Петтер Таалас.

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Жара в Арктике

Ранее в Арктике зафиксировали температурный рекорд в +30°, что значительно выше среднего значения для этого времени года.

Повышение температуры вызывает таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике, в результате чего метан выбрасывается в атмосферу и способствует глобальному нагреву.

По прогнозам специалистов, сильные волны тепла в регионе станут более частыми.

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Автор: Екатерина Лиманская