В четверг в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях пройдут кратковременные дожди.

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 27 мая, в Украине будет самый теплый день недели, а на выходных немного похолодает.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook.

"Атмосферный фронт циклона Nathan (центр которого сейчас располагается над югом Скандинавии), завтра будет пролегать через некоторые области Украины. Соответственно, в зоне фронта, погода будет неустойчивой - с кратковременными дождями и грозами. Что касается температуры, то завтрашний день обещает быть самым теплым по ближайшей синоптической перспективе; в выходные снова немного похолодает", - говорится в сообщении.

По прогнозам, завтра, 27 мая, в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

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Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 6-11°, днем в западных, северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 23-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Погода на выходных

По данным синоптика Натальи Диденко, в субботу, 29 мая, в Украине ожидаются дожди и даже ливни. Разве что избегут осадков Волынь и Ривненщина.

В воскресенье, 30 мая, на северную и южную части Украины будет ждать солнце - без существенных осадков. В центре, на востоке и в большинстве западных областей (кроме Волыни и Ривненщины) пройдут грозовые дожди.

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Автор: Виталий Саенко