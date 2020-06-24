Буковель затопило из-за паводка: опубликовано видео

09:05, 24 июня 2020
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Сегодня из-за непогоды в Ивано-Франковской области перекрыли движение на дорогах государственного значения.

Буковель залило водой / Скриншот из видео
Буковель залило водой / Скриншот из видео

В Ивано-Франковской области мощный паводок привел к затоплению десятков населенных пунктов. В частности, «поплыл» горнолыжный курорт Буковель.

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Очевидцы сняли, как вода заливает улицы с коттеджами в Буковеле.

Telegram-бот полиции Ивано-Франковщины тем временем сообщает, что сегодня из-за непогоды и поднятия уровня воды в реках было перекрыто движение на дорогах государственного значения.

Так, на Верховинщине произошел сдвиг верхнего слоя почвы в селе Буковец. Вследствие этого дорога государственного значения Р-24 "Татаров - Каменец-Подольский" перекрыто полностью. В то же время, из-за поднятия воды в городе Галич перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр на трассе Н-09 "Львов-Ивано-Франковск".

Напомним, в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

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