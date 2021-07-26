27 июля в Украине будет жарко / фото REUTERS
Во вторник, 27 июля, в некоторых областях на западе Украины пройдут дожди. В частности, осадки ожидаются в Волынской, Ривненской и Львовской областях. На всей остальной территории - жара до +34° и много солнца.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, ливень.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, гроза.
- В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +30°, почти безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +18°, днем +30°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +19°...+30°, почти безоблачно.
- В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет почти безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, почти безоблачно.
- В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+32°, ясно и безоблачно.
- В Одессе 27 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.
- В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+31°, почти безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+31°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +33°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.
Погода в Украине 27 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 27 июля
27 июля - день Акилы. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
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