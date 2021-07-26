27 июля в Украине будет жарко / фото REUTERS

Во вторник, 27 июля, в некоторых областях на западе Украины пройдут дожди. В частности, осадки ожидаются в Волынской, Ривненской и Львовской областях. На всей остальной территории - жара до +34° и много солнца.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, ливень.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, гроза.
  • В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +30°, почти безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +18°, днем +30°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.
  • В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +19°...+30°, почти безоблачно.
  • В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет почти безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, почти безоблачно.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+32°, ясно и безоблачно.
  • В Одессе 27 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.
  • В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+31°, почти безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+31°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +33°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.
Погода в Украине 27 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 27 июля

27 июля - день Акилы. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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Автор: Екатерина Лиманская