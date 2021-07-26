Завтра по всей стране будет +30° и даже выше, местами до +34°, а на западе - дожди.

Во вторник, 27 июля, в некоторых областях на западе Украины пройдут дожди. В частности, осадки ожидаются в Волынской, Ривненской и Львовской областях. На всей остальной территории - жара до +34° и много солнца.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, ливень.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, гроза.

В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +30°, почти безоблачно.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +18°, днем +30°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +19°...+30°, почти безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет почти безоблачно, ночью +20°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, почти безоблачно.

В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Одессе 27 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.

В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+31°, почти безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+31°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +33°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.

Народные приметы на 27 июля

27 июля - день Акилы. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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Автор: Екатерина Лиманская