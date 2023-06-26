Украинцев предупредили о неустойчивой погоде на рубеже июня и июля.

В последние дни июня, а также в начале июля украинцев ждет преимущественно дождливая и неустойчивая погода. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, до конца июня погода в нашей стране ожидается неустойчивой и влажной.

"На фоне низкого давления и малоподвижных атмосферных фронтов возникнут благоприятные условия для выпадения осадков различной интенсивности. Местами дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра", - предупреждает Кибальчич.

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Температурный фон, по его данным, окажется близким к средним многолетним показателям, однако в отдельные дни за счет плотной облачности прогрев будет минимальным в дневное время. Исключение составит южная половина Украины, где максимальные дневные температуры будут достигать порой отметки +30 °С.

Погода сегодня - прогноз на 26 июня

В понедельник умеренные, местами значительные дожди пройдут в северных, восточных и местами южных областях. Здесь также ожидаются грозы, в отдельных пунктах град и шквалы, 15-20 м/с. В западных и центральных областях будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +21...+26 °С, в северных областях грозы свежее,+14 ... +19 °С, а в Одесской области будет до +31 °С.

Погода 27 июня

Во вторник, по прогнозу синоптика, дожди пройдут в северной части Украины, днем также в западных областях; местами грозы. На остальной территории страны будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, на юго-востоке до +18 °С; днем в южной половине +27...+32 °С, в других регионах +21 ... +26 °С.

Погода 28 июня

В среду ночью будет без существенных осадков, а днем в южных, западных областях и на Крайнем Севере страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Температура воздуха в ночное время составит +12...+17 °С, на юге до +20 °С; днем максимальные значения окажутся в пределах +18...+23 °С, в южных и восточных областях +25...+30 °С.

Осадки в Украине-что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует что на этой неделе в Украину придет циклон Lambert. В связи с этим же с 26 июня в некоторых регионах нашей страны возможны обильные дожди с грозами. По словам Диденко, ливни будут сопровождаться порывистым ветром.

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