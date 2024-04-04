Интенсивность и продолжительность волн жары может возрасти.

В конце марта и в первые дни апреля Украину накрыла волна аномального тепла из северных регионов Африки. В дальнейшем такие волны будут повторяться, а их интенсивность будет расти. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Подобные волны тепла на фоне устойчивого глобального потепления будут повторяться в будущем все чаще. Их интенсивность и продолжительность может возрасти", - предупредил специалист.

По его словам, наиболее явно такие процессы проявляются в холодное полугодие, а также в середине лета.

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"Поскольку тропический воздух над северной Африкой все чаще распространяется в умеренные широты, то подавляющее количество аномально теплых дней в Украине связано именно с юго-западной циркуляцией, а также с переносом воздушных масс с Ближнего Востока, где также фиксируется стремительное региональное потепление климата", - пояснил он.

Метеоролог также добавил, что перемещение пыли из Африки в Европу фиксируется практически ежегодно. Поэтому явление запыленности атмосферы не является чем-то уникальным, а лишь демонстрирует подвижность и динамичность нашей атмосферы.

Пыль из Сахары в Украине - подробности

В начале апреля в Украину добралась пыль из Сахары, которую принесла волна тепла из западного Средиземноморья. Эта пыль создала эффект затуманенного неба.

По прогнозам, уже сегодня, 4 апреля, эта пыль должна окончательно покинуть территории Украины.

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