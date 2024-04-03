2 апреля в столице зафиксировали три рекорда температуры и рекорд скорости ветра.

В Киеве третий день подряд фиксируют метеорологические рекорды. В частности, 2 апреля тепло в столице установило три рекорда, а скорость ветра побила рекордное значение шестилетней давности.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 12,1°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 2,4°С.

Также температура повысилась до 26,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего рекордного показателя 2017 года.

Видео дня

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1990 и 2017 годов на 2,4°С, а климатическую норму - на 9,9°С.

Также 2 апреля в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 19 м/с (68 км/ч), что превысило на 1 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Непогода в Киеве - детали

2 апреля Киев накрыла мощная пылевая буря. В городе поднялся сильный ветер, который валил деревья и нес по улицам пыль. Людям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.

Сегодня в столице также ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с, из-за чего объявлен І уровень опасности.

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