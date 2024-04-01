Благодаря дождям должна измениться воздушная масса.

В Украине пыль из Сахары развеется после дождей, которые пройдут в ближайшие дни, а именно 3-4 апреля. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

Как отмечают синоптики, 30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух, африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов.

В то же время, вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. В частности, эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают предельно допустимых норм.

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"В ближайшие сутки такая ситуация сохранится в большинстве областей страны, только в западных областях завтра днем атмосферный фронт обусловит дожди, впоследствии 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, качество воздуха улучшится", - отметили синоптики.

Пыль из Сахары охватила Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украину прибывает пыль из Сахары. Ожидается значительное ухудшение качества воздуха в ближайшие дни. 31 марта пыль уже добралась до Прикарпатья, а 1 апреля ее должны почувствовать во всей Украине.

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