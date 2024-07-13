Прохлада не будет значительно ощущаться, но чрезвычайно опасные температуры немного снизятся.

Украину уже несколько дней подряд изнуряет чрезвычайная жара. В части областей, в частности, на Юге температура уже превысила +40 градусов. В выходные и начало следующей недели ожидается усиление жары. Будет сильная жара, в частности, +35 - +39 градусов в большинстве областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха в интервью 24 каналу. По ее словам, если сегодня еще в большинстве +35, то дальше может быть +36 и +37 на выходных, в понедельник, вторник.

В Одессе, Николаеве и Херсоне "хуже" ситуация. Местами чрезвычайная жара по +40 - +41 градус. Такие погодные условия точно будут сохраняться до 17 июля. Возможно, что даже 16-го в большинстве регионов будет такая уже не такая сильная жара, то есть +35 - +39, а +28 - +34 градуса. То есть уже со вторника понемногу начнется небольшое ослабление.

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По словам Птухи, значительного похолодания пока не будет. В южной части все же у нас остаются высокие значения температуры. Также добавляются Днепропетровская и Кировоградская области, - там +35 - +39 будет сохраняться.

Николаев, Одесса и Херсон +40 - +41 до 17 числа и, в принципе, в этих регионах и до 19 июля будет удерживаться.

С 16 июля на Западе и Севере станут немного ниже показатели, а уже с 19-го и по Югу будут ниже. Там уже жара будет спадать. Если до этого около +40, то будет +35.

"Тоже, конечно, жарко, но по крайней мере не такая опасная чрезвычайная жара", - подытожила синоптик.

Погода 13 июля

Как сообщал УНИАН, жаркая погода в Украине продолжается, а температура и не думает снижаться. Суббота, 13 июля, не станет исключением. Сегодня по всей стране ожидается необычайная жара и палящее солнце, а грозы могут быть лишь на крайнем западе страны.

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