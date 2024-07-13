На крайнем западе страны могут быть грозы.

Жаркая погода в Украине продолжается, а температура и не думает снижаться. Суббота, 13 июля, не станет исключением. Сегодня по всей стране ожидается чрезвычайная жара и палящее солнце, а грозы могут быть только на крайнем западе страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет очень жарко. Столбики термометров тут покажут от +34° до +37°. Во Львовской области могут быть грозы, но легче от них не станет, температура не снизится.

Жителей севера Украины ждет сухая и солнечная погода. Температура тут поднимется до +34°...+36°.

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На востоке будет +32°...+33°. Тут также ожидается сухая погода с большим количеством солнца.

Центральную часть Украины разогреет до +34°...+37°, а на юге традиционно будет жарче всего, +34°...+39°. Только на побережье морей может быть чуть свежее.

Приметы погоды 13 июля

По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю. Если лещ в пруду показал голову, то ждите приятных новостей. Если облака желтые, как медь, то скоро должен быть дождь. Если в этот день кует кукушка, то лето будет теплое и долгое. С этого дня лето катится зиме навстречу. В старину говорили, день убывает, а жара прибывает.

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