Диденко призвала не надеяться на быстрое ослабление, ведь жара будет длительной.

Украинцам стоит готовиться к длительной жаре. В ближайшие дни она достигнет своего пика.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, такую сильную жару надо перетерпеть, но не стоит питать напрасных надежд на быстрое ослабление.

"Надо понимать, осознавать и готовиться к длительной жаре. В ближайшие дни действительно в Украине ожидается пик чрезвычайной жары, до +35+40 и выше. Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами", - отметила Диденко. Видео дня

По ее словам, некоторое облегчение, снижение температуры воздуха на несколько градусов, возможно на западе, севере Украины и в Винницкой области в течение 18-20 июля.

Юг, восток и большинство центра все равно будут принадлежать области чрезвычайной жары. А незначительное ослабление жары на севере может снова смениться ее усилением. Только в западных областях все же воздух будет на несколько градусов милосерднее.

"В Киеве пик жары предполагается 14, 15 и 16 июля. До +36+39 градусов. Без осадков. Небольшое ослабление возможно 18-20 июля. Однако в дальнейшем в столице снова вероятно повышение температуры воздуха", - отметила Диденко.

Погода 13 июля

Как сообщал УНИАН, жаркая погода в Украине продолжается, а температура и не думает снижаться. Суббота, 13 июля, не станет исключением. Сегодня по всей стране ожидается необычайная жара и палящее солнце, а грозы могут быть лишь на крайнем западе страны.

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