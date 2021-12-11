Также в штате Иллинойс после частичного обрушения крыши на складе компании Amazon многие люди оказались в ловушке, по данным полиции, есть погибшие.

По меньшей мере 50 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки.

Как сообщает CNN, об этом на брифинге в субботу заявил губернатор штата Энди Бешир.

"Мы считаем, что число жертв среди жителей Кентукки превысит 50 человек и, возможно, составит 70-100", - заявил Бешир, назвав шторм, обрушившийся на штат, "сильнейшим торнадо в истории Кентукки".

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По его информации, торнадо значительно повредило помещение свечного завода, где в это время находилось 110 человек, десятки из которых могли погибнуть.

Бешир добавил, что в штате введено чрезвычайное положение и активизирована Национальная гвардия.

По меньшей мере 24 торнадо было зарегистрировано в штатах Арканзас, Кентукки, Иллинойс, Теннесси и Миссури.

Также в штате Иллинойс после частичного обрушения крыши на складе компании Amazon многие люди оказались в ловушке, по данным полиции, есть погибшие.

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Автор: Екатерина Гирнык