По меньшей мере 50 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки.
Как сообщает CNN, об этом на брифинге в субботу заявил губернатор штата Энди Бешир.
"Мы считаем, что число жертв среди жителей Кентукки превысит 50 человек и, возможно, составит 70-100", - заявил Бешир, назвав шторм, обрушившийся на штат, "сильнейшим торнадо в истории Кентукки".
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По его информации, торнадо значительно повредило помещение свечного завода, где в это время находилось 110 человек, десятки из которых могли погибнуть.
Бешир добавил, что в штате введено чрезвычайное положение и активизирована Национальная гвардия.
По меньшей мере 24 торнадо было зарегистрировано в штатах Арканзас, Кентукки, Иллинойс, Теннесси и Миссури.
Также в штате Иллинойс после частичного обрушения крыши на складе компании Amazon многие люди оказались в ловушке, по данным полиции, есть погибшие.
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