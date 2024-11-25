Осадков в столице не ожидается.

Неделя в Киеве начнется с холодной, но сухой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.

25 ноября в столице будет ясно и безоблачно. Столбики термометров утром покажут -4°, а днем температура максимально повысится до +1°. Без осадков.

Ощущение холода добавит южный и юго-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, но в течение дня немного снизится, 757-760 миллиметров ртутного столба.

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Погода 25 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +2°, днем +8°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +6°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Тернополе 25 ноября ночью будет 0°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -2°, днем +5°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -4°...+1°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 25 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +14°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +4°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -3°, а днем 0°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью-3°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, -3°...+1°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +1°.

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