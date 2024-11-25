Неделя в Киеве начнется с холодной, но сухой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.
25 ноября в столице будет ясно и безоблачно. Столбики термометров утром покажут -4°, а днем температура максимально повысится до +1°. Без осадков.
Ощущение холода добавит южный и юго-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, но в течение дня немного снизится, 757-760 миллиметров ртутного столба.
Погода 25 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +2°, днем +8°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +6°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
В Тернополе 25 ноября ночью будет 0°, днем +3°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -2°, днем +5°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +6°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +3°.
В Виннице сегодня будет -4°...+1°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-1°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -3°...+2°.
В Одессе 25 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +14°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +4°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -3°, а днем 0°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью-3°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, -3°...+1°.
В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +1°.