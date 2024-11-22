Синоптики прогнозируют значительные осадки, гололед и ветер до 25 м/с.

В субботу, 23 ноября, по всей Украине будет бушевать мощная непогода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, в большинстве северных, Винницкой, Черкасской областях ночью пройдет значительный мокрый снег, а также ожидается налипание мокрого снега.

В то же время в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, ночью в Сумской, Одесской и Николаевской областях, а днем в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях ожидается значительный дождь.

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На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных и Сумской областях порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, ночью на юге страны местами до 25 м/с.

Также в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах образуется гололедица.

Погодные условия, по данным синоптиков, приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на выходные

На выходных в Украине будут продолжаться осадки, однако в воскресенье они сохранятся только на востоке страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 23 ноября ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Основная часть осадков придется на Левобережье, в то же время западные и северные регионы уже освободятся от снега и дождя.

На воскресенье синоптик прогнозирует сухую погоду почти по всей Украине, за исключением восточных областей, где еще возможны осадки.

Также Наталка Диденко отметила, что ветер будет оставаться порывистым и сильным, поэтому рекомендуется одеваться теплее.

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