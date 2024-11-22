В субботу, 23 ноября, по всей Украине будет бушевать мощная непогода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, в большинстве северных, Винницкой, Черкасской областях ночью пройдет значительный мокрый снег, а также ожидается налипание мокрого снега.
В то же время в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, ночью в Сумской, Одесской и Николаевской областях, а днем в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях ожидается значительный дождь.
На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных и Сумской областях порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, ночью на юге страны местами до 25 м/с.
Также в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах образуется гололедица.
Погодные условия, по данным синоптиков, приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.
Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине - прогноз на выходные
На выходных в Украине будут продолжаться осадки, однако в воскресенье они сохранятся только на востоке страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 23 ноября ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Основная часть осадков придется на Левобережье, в то же время западные и северные регионы уже освободятся от снега и дождя.
На воскресенье синоптик прогнозирует сухую погоду почти по всей Украине, за исключением восточных областей, где еще возможны осадки.
Также Наталка Диденко отметила, что ветер будет оставаться порывистым и сильным, поэтому рекомендуется одеваться теплее.