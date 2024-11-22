По прогнозу Наталки Диденко, ожидаются осадки и сильные порывы ветра.

На выходных осадки в Украине продолжатся, хотя в воскресенье они останутся уже только на востоке страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

23 ноября, по ее данным, ожидаются дожди, мокрый снег и снег.

"Днем 23-го ноября основная часть осадков придется на Левобережье, а запад и север будут освобождаться от снега или дождя", - рассказала эксперт по погоде.

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В воскресенье, по ее данным, в Украине повсюду уже будет сухо, только на востоке еще задержатся осадки.

"Ветер и в дальнейшем порывистый, сильный, поэтому закутывайтесь плотнее", - сообщила Наталья Диденко.

Температура воздуха и ночью, и днем на выходных будет крутиться около нуля, только в субботу на юге днем ожидается +4...+9, а на востоке разогреет даже до +9...+15 градусов.

Погода в Киеве - прогноз Наталки Диденко

В Киеве, зав проогнозом синоптика, 23 ноября пройдет мокрый снег, а 24 числа уже будет без осадков.

Северо-западный ветер ожидается порывистым, некомфортным. Ночью будет 0...-2, а днем 0...+2 градуса.

Зимняя непогода в Украине

На 22 ноября по всей Украине объявили І уровень опасности из-за сильных порывов ветра до 15-20 м/с. Также на Закарпатье пройдет значительный дождь и мокрый снег, в Карпатах ожидается метель. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах образуется гололедица.

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