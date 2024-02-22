Скорость порывов ветра достигнет 15-20 м/с.

На пятницу, 23 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синопитков, непогода ожидается не по всей стране, а только в Карпатах.

"23 февраля в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода 23 февраля - прогноз синоптика

О ветреной погоде 23 февраля говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, ветер будет повевать с юга и может быть порывистым, а порой даже сильным. В частности, по словам синоптика, ветреная погода предполагается и в Киеве.

В целом, по прогнозу Натальи Диденко, 23 февраля теплая погода охватит большую часть Украины, однако ближайшей ночью еще кое-где подморозит. На востоке Украины ожидается до -4...-8 градусов, в то же время на западе ночью столбики термометров покажут -3...+7. А днем в пятницу по всей Украине ожидается +7...+13 градусов, только свежее будет в восточных областях, где температура не поднимется выше +3...+6 градусов.

Существенных осадков в Украине 23 февраля не предвидится, лишь на крайнем западе возможны небольшие дожди.

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