Желтый уровень опасности объявлен І по территории Львовской области.

На четверг, 22 февраля, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, во Львове днем порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Во Львовской области днем по всей территории ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области-прогноз на 22 февраля

По данным синоптиков, сегодня во Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем по всей территории порывы 15-20 м / с. Температура днем составит +6°...+11°.

Во Львове 22 февраля также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +8°...+10°. Видимость хорошая.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

22 февраля в Украине будет облачно с прояснениями.

В восточных областях и в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, а температура днем здесь составит от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории пройдет небольшой дождь, только в южных областях будет без осадков. Температура днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине и Николаевщине - до +11°. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

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