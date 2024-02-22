На четверг, 22 февраля, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, во Львове днем порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.
Во Львовской области днем по всей территории ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и области-прогноз на 22 февраля
По данным синоптиков, сегодня во Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем по всей территории порывы 15-20 м / с. Температура днем составит +6°...+11°.
Во Львове 22 февраля также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +8°...+10°. Видимость хорошая.
Погода в Украине - прогноз на сегодня
22 февраля в Украине будет облачно с прояснениями.
В восточных областях и в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, а температура днем здесь составит от 2° мороза до 3° тепла.
На остальной территории пройдет небольшой дождь, только в южных областях будет без осадков. Температура днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине и Николаевщине - до +11°. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.