В ближайшие ночи "минус" ожидается в череде областей.

Завтра, 23 февраля, теплая погода охватит значительную часть Украины, но ближайшей ночью в ряде областей все еще ожидается мороз до -8°. Об этом рассказала синоптик Наталкья Диденко.

"Ближайшей ночью на востоке еще поморозит до -4...-8 градусов, однако даже ночью на Западе, например, будет +3...+7 градусов. А уже в течение дня пятницы ожидается +7...+13 градусов, только свежее в восточных областях, +3...+6 градусов", - спрогнозировала она.

По данным синоптика, в дальнейшем существенных осадков в Украине не предвидится. Лишь завтра немного на крайнем западе возможны небольшие дожди, однако на общую бездождевую и бессниговую ближайшую перспективу это не повлияет.

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"Ветер будет повевать с юга, 23-го февраля может быть порывистым, порой сильным", - предупреждает Наталья Диденко.

В столице, по прогнозу Натальи Диденко, 23 февраля предполагается ветреная, однако теплая погода. Днем воздух в Киеве прогреется до +10 градусов. Осадки маловероятны.

Смена погоды в Украине

Напомним, по словам Натальи Диденко, до конца недели в Украине будет теплеть, однако это потепление продлится недолго. Уже на следующей неделе она прогнозирует некоторое снижение температуры.

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