Ближе к ночи в столице возможен дождь.

В пятницу, 20 декабря, температура в Киеве снизится на два градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +1°, а днем температура максимально повысится до +4°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к ночи возможен дождь.

Ветер будет южный и юго-западный, а его скорость ожидается 5-10 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 739-742 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 20 декабря ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, небольшой дождь, ночью +2°, днем +6°.

В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+7°.

В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +6°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +5°, пасмурно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +5°...+12°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +8°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +6°.

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