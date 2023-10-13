К сожалению, это бабье лето будет очень коротким.

В Украине на выходных ожидается короткое бабье лето. В целом, 14 и 15 октября ожидается преимущественно теплая погода, местами с дождями и утренними туманами. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Вследствие поступления воздушных масс с юго-запада Европы, в нашей стране будет наблюдаться короткое бабье лето, когда дневные температуры местами превысят 20-градусную отметку", - пояснил синоптик.

По его словам, заметно теплее станут и ночи. В южных, восточных и центральных областях не исключены туманы в ночные и утренние часы, которые характерны для середины осени. Однако, постепенное изменение атмосферной циркуляции приведет к снижению температуры воздуха в воскресенье в западных и северо-западных областях, которое в начале следующей недели распространится на всю территорию нашей страны.

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"Таким образом, период теплой комфортной погоды продержится всего 2-4 дня. За весь осенний период бывает по 2 - 3 бабьих лета, поэтому вполне вероятно, что погода нам еще подарит солнечные и теплые дни до конца месяца", - рассказал синоптик.

Смена погоды в Украине

О том, что в конце недели в ряде областей похолодает и пройдут дожди, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Ожидается, что суббота будет теплой, а понижение температуры начнется 15 октября. На западе Украины пройдут дожди, а температура снизится до +13°...+16°.

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