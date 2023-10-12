В пятницу, 13 октября, температура в Украине выровняется - по всей стране будет +14°...+20°. Ожидается небольшая облачность. В большинтве западных и некоторых центральных областях пройдут дожди. Осадки достигнут также Харьковской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +18°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +17°, легкий дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +17°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +16°.
- В Тернополе 13 октября ночью будет +12°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, легкий дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +19°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, дождь.
- В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +17°,облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+16°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+15°, дождь.
- В Одессе 13 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+15°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°, легкий дождь.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +5°...+18°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.
Пиметы погоды 13 октября
Снега нет - зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.