Соломоновы острова пострадали от тропического циклона "Гарольд"
От стихии пострадала столица страны Хониара.
Близ Соломоновых островов сформировался тропический циклон Гарольд.
В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)
Он находится в 96 км к юго-западу от острова Гуадалканал и движется на восток со скоростью 22 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на местную метеослужбу.
Скорость ветра оценивается в 63-87 км/ч. На островах объявлено предупреждение о сильном ветре, проливных дождях и высоких волнах. Возможны наводнения. От стихии пострадала столица страны Хониара. Из-за поваленных деревьев большая часть населенного пункта осталась без света.
Напомним, тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию.
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