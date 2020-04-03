Соломоновы острова пострадали от тропического циклона "Гарольд"

09:44, 3 апреля 2020
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От стихии пострадала столица страны Хониара.

Иллюстративное фото / Strange sounds
Иллюстративное фото / Strange sounds

Близ Соломоновых островов сформировался тропический циклон Гарольд.

В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)

Он находится в 96 км к юго-западу от острова Гуадалканал и движется на восток со скоростью 22 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на местную метеослужбу. 

Скорость ветра оценивается в 63-87 км/ч. На островах объявлено предупреждение о сильном ветре, проливных дождях и высоких волнах. Возможны наводнения. От стихии пострадала столица страны Хониара. Из-за поваленных деревьев большая часть населенного пункта осталась без света.

Напомним, тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию. 

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Теги: #погода#циклон
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