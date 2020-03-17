Максимальный порыв ветра составил 174 км/ч.

Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию / facebook.com/ncla1ere

Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию.

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На суше прошел сильный ветер и проливные дожди, передает Stormnews со ссылкой на NC La 1ère.

Максимальный порыв ветра - 174 км/ч - был зафиксирован в коммуне Бурай, а в городе Нумеа порывы достигали 144 км/ч. В результате стихии были повреждены дома, произошли наводнения.

В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением, связью и водоснабжением.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.