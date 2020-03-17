Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию
Максимальный порыв ветра составил 174 км/ч.
Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию.
Во Франции шторм "Леон" вызвал наводнения и торнадо
На суше прошел сильный ветер и проливные дожди, передает Stormnews со ссылкой на NC La 1ère.
Максимальный порыв ветра - 174 км/ч - был зафиксирован в коммуне Бурай, а в городе Нумеа порывы достигали 144 км/ч. В результате стихии были повреждены дома, произошли наводнения.
В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением, связью и водоснабжением.
Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.
Читайте также
Адвокат потерпевших по делу МН17: Путин дал разрешение на использование "Бука", мы услышим его фамилию в суде
Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+8°... -5°
- Донецк+9°... -6°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+7°... -5°
- Ивано-Франковск+14°... -2°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+8°... -7°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+13°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+7°... -4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+8°... -3°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+12°... -1°
- Харьков+9°... -5°
- Херсон+9°... -4°
- Хмельницкий+11°... -4°
- Черкассы+9°... -4°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+14°... 0°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:72 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей