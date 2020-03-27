Эпицентр подземных толчков располагался рядом с островом Минданао.

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В четверг, 26 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 9 км на юго-запад от населенного пункта Балитон в провинции Сарангани на острове Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 54,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, рядом с городом Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта 18 марта произошло землетрясение магнитудой 5,7.