На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

09:46, 27 марта 2020
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с островом Минданао.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 26 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1.

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 9 км на юго-запад от населенного пункта Балитон в провинции Сарангани на острове Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 54,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, рядом с городом Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта 18 марта произошло землетрясение магнитудой 5,7. 

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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