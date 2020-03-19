Вблизи американского Солт-Лейк-Сити произошло мощное землетрясение

Подземные толчки ощущались также в штатах Вайоминг и Айдахо.

В США произошло землетрясение / twitter.com/Derek_Photog

Рядом с городом Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта 18 марта произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Его эпицентр находился в 6 км к северу от тауншипа Магна в округе Солт-Лейк, а гипоцентр - на глубине 10,6 км, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки ощущались в Солт-Лейк-Сити - столице штата, а также в штатах Вайоминг и Айдахо. Также зафиксировано более 10 афтершоков, магнитуда самого мощного из которых составила 4,4.

Напомним, во вторник, 17 марта, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.