В Бразилии четыре человека погибли в результате наводнений
Разрушены десятки жилых домов.
По меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.
У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики"
Разрушены десятки жилых домов. В некоторых постройках уровень воды превысил сто сантиметров, передает Euronews.
из-за непогоды повреждены автомобили. Власти и коммунальные службы находятся в состоянии боевой готовности: по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются не только в Рио, но и на юго-востоке страны.
Напомним, на Францию обрушился мощный шторм "Леон".
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