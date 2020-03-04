В Бразилии четыре человека погибли в результате наводнений

15:31, 4 марта 2020
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Разрушены десятки жилых домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики"

Разрушены десятки жилых домов. В некоторых постройках уровень воды превысил сто сантиметров, передает Euronews.

из-за непогоды повреждены автомобили. Власти и коммунальные службы находятся в состоянии боевой готовности: по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются не только в Рио, но и на юго-востоке страны.

Напомним, на Францию обрушился мощный шторм "Леон".

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Теги: #погода#наводнение#Бразилия
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