В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +19° (видеопрогноз)

16:30, 12 марта 2020
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди. 

В Карпатах из-за метелей и оттепели сохраняется снеголавинная опасность

Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +10°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +11°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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