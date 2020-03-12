В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +19° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
В Карпатах из-за метелей и оттепели сохраняется снеголавинная опасность
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +10°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +11°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +7°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+14°... +5°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+15°... +8°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+16°... +4°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+17°... +4°
- Сумы+11°... +9°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+13°... +7°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+14°... +9°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+19°... +6°