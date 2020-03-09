В Одесской области произошло землетрясение: эпицентр находился в Румынии
Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 130 км.
На территории Румынии произошло землетрясение, толчки которого ощутили жители Одесской области.
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По данным allatra.tv, эпицентр землетрясения находился в горах Вранча (южная часть восточных Карпат) и залегал на глубине 129-136 км. Магнитуда составила до 4,3 балла.
Информация о жертвах или разрушениях не поступала.
Как сообщал УНИАН, недавно в Турции произошло мощное землетрясение. В результате него погибли около 10 человек. Травмы получили около 40 человек.
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