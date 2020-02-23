Землетрясение в Турции: число погибших увеличилось до 9
Пострадало 37 человек, девять из которых находятся в критическом состоянии.
Девять человек погибли и 37 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7 в юго-восточном районе Турции.
В Турции в результате землетрясения погибли 8 человек, более 20 пострадали
Как сообщает Радио Свобода, подземные толчки разрушили многие здания в районе Башкале провинции Ван.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что девять из пострадавших находятся в критическом состоянии.
По данным министра внутренних дел страны Сюлеймана Сойлу, который выехал на место происшествия, никто из уцелевших не остался под завалами зданий.
В районе Башкале работают спасательные команды и медики.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Иране – там в городе Хой, на северо-западе, в провинции Западный Азербайджан погибли 8 человек, еще 21 получили ранения.
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